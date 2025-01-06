韓國公調處移交尹錫悅逮捕令至警方遭拒

韓國戒嚴風波持續，高級公職人員犯罪調查處（公調處）須在於今日（6日）將總統尹錫悅拘捕，否則經法院下發的逮捕令將過期。公調處昨日嘗試拘捕，但受安保阻止未能成事，隨後宣布交由警方執行。但警方今日卻指，公調處相關文件或存在法律缺陷，或難以遵從。



韓聯社報道，警方今日簡報公調處移交逮捕令一事，指將在下次執行拘捕時，考慮將阻差辦公的人員一併逮捕，但隨後補充，有關移交執行逮捕令的公文「存在法律缺陷」，警方難以遵從。

公調處、警察廳和國防部在戒嚴風波後聯合設立共同調查本部，報道指出，警方在實際上拒絕執行逮捕令，警方所言意指執行逮捕令的主體應為公調處的檢察官，警方應發揮支援作用而非執行主體作用。

2025年1月6日，韓國首爾，圖為警方在尹錫悅官邸附近待命。（Reuters）

公調處今日表示，將逮捕令交由警方執行後，還會繼續進行對尹錫悅的調查。尹錫悅早前因宣布戒嚴被彈劾暫停職務後，他一度遭到公調處調查，由於他此前三度拒絕傳召，公調處申請法院下發逮捕令，目前程序進行至今日須將他拘捕。