洛杉磯大火｜居民棄車逃離　 火海包圍豪宅景象如末日　畫面曝光

大火在周二（7日）席捲洛杉磯，摧毀眾多建築物並造成交通擁堵。當地已宣布進入緊急狀態，逾3萬民眾須撤離。消防部門表示，極端的火勢給滅火工作造成困難，水和物資亦出現短缺。

社交媒體X上流傳當地居民慌忙逃離的影片，有人因堵塞汽車逃生、令道路上堆滿無人看管的私家車；還有人牽馬從火海中逃出；一段疑從一間豪宅內部拍攝的影片則顯示四周被大火包圍，仿佛置身世界末日。



路透社報道，洛杉磯的山火於當地時間7日上午10時30分左右爆發，包括Altadena、Sylmar和名人聚居豪宅區帕利薩德（Pacific Palisades）三個火頭，在時速80公里的陣風和極其乾燥的條件下，火勢迅速向外蔓延。截止8日上午，超過1180公頃的土地被燒毀，數萬人接到疏散命令，火勢仍未受到控制。

據美國霍士新聞（Fox News）報道，在三場野火同時肆虐之下，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）已經部署1400名消防員協助滅火，惟預計當地風速將在周四（9日）將達到每小時97公里，令火勢更加難以控制。

太平洋帕利薩德屬洛杉磯高級社區，座落在聖塔蒙尼加山脈與太平洋之間，背山面海，坐擁絕美風景。該區住有許多荷里活名人與政商名流，已故《老友記（Friends）》著名男星馬修派利（Matthew Perry）生前也是居在當地。

社交媒體X周三（8日）亦流傳疑從一豪宅內部拍攝視頻，影片中透過住宅玻璃向外望去，可見火勢之大將住宅包圍其中，仿佛置身世界末日。

一位居民告訴美國廣播公司（ABC），她一聽到疏散的消息，就從工作崗位上匆匆趕回家，把車丟在一邊、回家帶上貓逃走。等到跑到安全地帶時，着火的棕櫚樹碎片落在了她身上：「太可怕了。就像恐怖電影一樣。我大聲哭喊着在街道奔跑。」

部分人逃生期間遇到道路阻塞，棄車逃離令車道被空車擠爆，當局要用推土機移走汽車，好讓救援車輛駛過。

2025年1月7日，美國加州洛杉磯西部的太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）社區發生山火，建築正在燃燒。（Reuters）

總統拜登（Joe Biden）則在一份聲明中說：「我願意提供任何聯邦援助，以幫助撲滅可怕的帕利薩德大火」。拜登稱，他已經批准了一項聯邦撥款，以幫助償還加州的火災響應費用。