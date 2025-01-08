洛杉磯高級社區山火失控　當地宣布緊急狀態　逾3萬人須撤離

美國加州洛杉磯高級社區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）山火持續擴大，火場面積截至當地時間1月7日，已迅速擴大到超過510公頃，摧毀了不少房屋並造成交通堵塞。當地宣布進入緊急狀態，逾3萬民眾須撤離。



路透社報道，山火於當地時間7日上午10時30分左右爆發，在時速80公里的陣風和極其乾燥的條件下，火勢迅速向外蔓延。

太平洋帕利薩德屬洛杉磯高級社區，座落在聖塔蒙尼加山脈與太平洋之間，背山面海，坐擁絕美風景。該區住有許多荷里活名人與政商名流，已故《老友記》著名男星（Friends）馬修派利（Matthew Perry）生前也是居在當地。

有當地目擊者稱，「當人們逃離時，見到許多房屋著火，火焰幾乎燒焦了他們的汽車，火勢從那裏蔓延到太平洋」。洛杉磯市政府警告居民，整理好隨身物品，做好疏散的準備。

洛杉磯消防總長克勞利（Kristin Crowley）表示，當地至少有1.3萬棟建築物遭山火威脅，同時當局已向超過3萬人發撤離令。他表示，現時火勢猛烈，當地1萬個家庭中，有超過2.5萬人受到山火威脅，幾乎相當於該地區的全部人口。

2025年1月7日，美國洛杉磯Pacific Palisades地區爆發山火並迅速向外蔓延。圖為當地一條公路的紅綠燈，其背後可見山火火勢猛烈。（Reuters）

當地官員估計，隨着晚上暴風加劇，火勢或會繼續蔓延，屆時可能更多民眾須撤離。

美國家氣象局（National Weather Service）在火災發生前，已向洛杉磯大部份地區發布為期2天有關極端火災情況的最高預警。