愛爾蘭多地發布低溫與冰雪警報　逾4000人斷電斷水

愛爾蘭國家氣象局1月6日（週一）發布了黃色冰雪警報，並表示直到10日中午全國都至少保持黃色低溫和冰雪警報，而大多數地區將會有更嚴重的警報。大約4000人沒有電力供應、約4500人沒有供水。



愛爾蘭副總理馬丁（Micheál Martin）表示，芒斯特省（Munster）和倫斯特省（Leinster）部分地區因寒流而遭受沉重打擊。

在夜間，大多數縣發布了更嚴重的橙色低溫和冰雪警報，並於8日上午10時結束。愛爾蘭氣象局報告稱，在首都都柏林的凱斯門特機場（Casement Aerodrome）錄得夜間最低氣溫零下攝氏5.7度。

2025年1月5日，一對情侶在愛爾蘭卡舍爾（Cshel）的雪地中散步。（Reuters）

愛爾蘭水務公司報告，仍有不到4000名客戶沒有供水。且因為水庫水位過低，6日早上一度4萬人缺水。該公司還警告未來幾天可能因低溫而導致水管爆裂。

愛爾蘭電力供應委員會（ESB）則表示，約4000個家庭、農場和企業斷電，主要是在科克郡、凱里郡、利默里克郡和蒂珀雷里郡。ESB已與當地酒店做出安排，讓人們可以在酒店休息、享用熱的食物及為手機充電。

2025年1月9日，發布橙色天氣警告後，愛爾蘭梅奧郡韋斯特波特（Westport, County Mayo）的降雪和冰凍狀況。（Reuters）

8日上午，愛爾蘭國家緊急協調小組召開會議，討論跨部門和機構對嚴寒天氣的應對措施。