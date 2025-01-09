日本警報級大雪來襲　未來2日降雪量大增　青森縣暴雪4死12傷

綜合日本媒體報道，日本今季最強寒流來襲，由1月9至10日，本季最強寒流將吹襲日本全國，廣泛地區將有大降雪，其中北日本到西日本的日本海側將會有警報級的大雪。日本氣象新聞公司預測，東日本山區將有100厘米的大雪，而西日本平原區亦會有大雪。而青森縣近日遭遇破紀錄大雪侵襲，已導致4死12傷。



日本氣象新聞公司預測，1月9至10日將有今季最強寒流來襲，廣泛地區將有大降雪：

據日本氣象新聞公司1月9日的預測，全國將有強風、大浪和暴風雪。民眾亦需要注意在積雪時可能會發生的汽車死火情況。

以下是日本氣象廳整理的預測數據：

1月9日早上6時至10日6時的降雪量預測

北海道地區 60厘米

東北地區 70厘米

關東甲信地區 40厘米

北陸地區 80厘米

東海地區 70厘米

近畿地區 50厘米

中國地區 60厘米

四國地區 30厘米

九州北部地區 40厘米

1月10日早上6時至11日6時的降雪量預測：

北海道地區 40厘米

東北地區 50厘米

關東甲信地區 50厘米

北陸地區 70厘米

東海地區 70厘米

近畿地區 50厘米

中國地區 70厘米

四國地區 10厘米

九州北部地區 10厘米

與此同時，據讀賣新聞1月8日報道，有4人在剷雪時發生意外，不幸離世，另有12人因在積雪道路滑倒等原因受傷。

2025年1約4日，青森縣弘前市的弘前城「二之丸未申櫓」被大雪壓倒的樹木影響而部份受損。二之丸是外城之意，櫓為瞭望樓，「二之丸未申櫓」是日本的重要文化財產。（弘前市政府）

報道指，青森縣弘前市的弘前城「二之丸未申櫓」4日被大雪壓倒的樹木影響而部份受損。二之丸是外城之意，櫓為瞭望樓，「二之丸未申櫓」是日本的重要文化財產。