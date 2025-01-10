乍得證實總統府遭武裝襲擊　交火共造成20人死亡

非洲國家乍得（Chad）首都恩賈梅納（N'Djamena）1月8日爆發槍戰，檢察院9日證實，事件是針對總統府邸的襲擊，當晚共造成20人死亡，包括18名施襲者和2名軍人。



圖為2024年5月23日，乍得總統兼軍政府領導人穆罕默德（Mahamat Idriss Deby）就職。（Reuters）

檢察院公告指出，當晚7時45分左右，24名武裝人員坐一輛車，假裝車輛拋錨，趁機襲擊總統府大門前的執勤衛兵，並企圖闖入總統府，觸發槍戰。武裝人員有18人被擊斃、6人受傷，事件中另有5名士兵受傷。

公告指出，武裝人員所涉罪行包括謀殺、故意傷害和毆打、企圖破壞憲法秩序、破壞國家機構和國家安全、陰謀反對國家和參與叛亂罪。當局已經啟動調查，追緝所有煽動者和施襲者。

圖為2025年1月8日，乍得外交部長兼政府發言人庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）表示，當局已粉碎「一場破壞國家穩定的企圖」，又稱自己正身在總統府內。（Abderaman Koulamallah Facebook截圖）

乍得外長兼政府發言人庫拉馬拉（Abderaman Koulamallah）接受國家電視台採訪時表示，該武裝集團攜有刀槍，施襲者喝了酒、吸了毒，來自恩賈梅納一個區，「可能不是」恐怖分子。此前當地媒體曾稱，事件或涉極端組織博科聖地（Boko Haram）。

路透社報道，恩賈梅納9日市面平靜，日常生活恢復正常。儘管一些居民表示，總統府周邊街道仍被軍方封鎖。