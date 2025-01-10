中國延續35年的外交傳統　外長開年首訪非洲有何看點？

據中國官方消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅1月5日至11日應邀訪問納米比亞、剛果(布)、乍得、尼日利亞。這是中國外長連續35年年初首訪非洲。



當地時間1月6日，納米比亞候任總統恩代特瓦在溫得和克會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

自1991年起，中國外長新年首訪都是前往非洲。在受訪非洲問題專家看來，此訪延續35年外交傳統，再次體現出中非友好穿越時空、跨越山海、薪火相傳。

中國非洲研究院副研究員吳傳華認為，中國外長此行將推動落實中非合作論壇北京峰會最新成果，深化各領域務實合作，推動中非關係持續深入發展。無論是在戰略層面對未來規劃，還是在務實層面落實成果，此訪對中非都具有重要意義。

中國外長開年訪非具體到訪哪些國家，歷來是外界關注的重點。受訪專家認為，此次到訪的四國都是中國友好合作夥伴、傳統友好國家，且各具代表性。

納米比亞位於非洲南部，剛果(布)、乍得位於非洲中部，尼日利亞是西部非洲國家。「此訪具有區域平衡性，體現出中非關係發展的全面性與總體性。」吳傳華表示，其中既有人口2.27億的大國尼日利亞，又有人口僅1828萬的乍得，也反映出中國一貫堅持的大小國家一律平等原則。

當地時間1月6日，納米比亞總統姆本巴在斯瓦科普蒙德市會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

在國與國的交往中，雙方於建交的特殊年份精心安排訪問往往具有特殊意義。外界注意到，王毅此訪不乏中國與往訪國之間關係發展的重要時間節點。

2025年是中國和納米比亞建交35周年，1990年納米比亞獨立後的第二天即與中國建交。「特殊時間節點的訪問，有助於為中納關係注入新活力。」中國現代國際關係研究院非洲所所長黎文濤表示，2024年納米比亞執政黨實現黨內權力更替，中方此次訪問，反映出對兩國友好的高度重視。

中國與剛果(布)友好源遠流長，去年是中剛建交60周年，在一元復始之際，中剛友好合作迎來下一個60年的新起點。吳傳華分析稱，剛果(布)總統薩蘇是到訪中國最多的非洲國家元首之一，兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終相互支持，此訪將有助於賡續傳統友誼。

當地時間1月7日，剛果（布）總統薩蘇在布拉柴維爾會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

「剛果(布)去年接任中非合作論壇非方共同主席國，此訪也有利於中剛加強論壇事項對接。」吳傳華說。

尼日利亞是具有重要影響的非洲大國，擁有巨大人口規模和發展潛力。去年中尼關係提升為全面戰略夥伴關係。近年來，中尼加強共建「一帶一路」合作，例如萊基深水港、阿布賈城鐵等重點項目在尼落地生根。

對此，浙江師範大學非洲研究院院長劉鴻武指出，中方有望通過與尼日利亞的深度合作，帶動與西非乃至整個非洲大陸的工業化合作進程。

當地時間1月8日，乍得總統穆罕默德在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

乍得是傳統農牧業國家，也是世界最不發達國家之一，中國已連續多年成為乍得最大貿易夥伴和投資夥伴國。黎文濤指出，乍得位於薩赫勒地區，地區安全形勢惡化且存在恐怖主義威脅，此訪將促進乍得和平穩定，維護地區長治久安。

值得注意的是，剛過去的2024年，對中非關係具有里程碑意義。9月舉行的中非合作論壇北京峰會通過未來三年中非加強合作的《中非合作論壇—北京行動計劃(2025-2027)》。其中明確，在未來三年實施「中非攜手推進現代化十大夥伴行動」，從貿易投資、產業鏈合作、綠色發展等十個重點領域，為非洲發展全方位賦能。

劉鴻武指出，2025年是落實中非合作論壇北京峰會成果的關鍵一年。「中國外長新年便訪非，與非洲國家溝通對接，促進行動計劃落地，向世界傳達出中國在推動中非合作方面，言必信、行必果。」

當地時間1月8日，乍得總理哈里納在恩賈梅納會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

專家預測，中非將探討如何細化清潔能源、數字經濟、人文交流、農業現代化等多領域合作，打造新增長點。

「這非洲四國雖然國情不同，但都在思考如何找到適合自身的發展道路，如何共同促進非洲大陸的整體振興。」吳傳華表示，相信中方將就不同國家實際情況進行具體對接，與各國繪製出更細致的合作「路線圖」。

劉鴻武以乍得和納米比亞為例指出，中國與乍得去年簽署花生和芝麻輸華等合作文件，此訪兩國可能深化農業合作，在減貧經驗上加強交流。納米比亞正大力發展綠氫產業，此訪有望帶動中國企業為當地發展清潔能源提供幫助。

「相信此行將推動中非合作向高質量發展。」吳傳華說，中國外長連續35年年初首訪非洲，彰顯出無論國際風雲如何變化，中國都堅定做非洲國家的可靠朋友和真誠夥伴，攜手非洲朝着命運共同體的方向闊步向前。

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