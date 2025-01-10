疑不堪電信詐騙工作壓力　泰國男子在柬邊境墜樓身亡

一段影片顯示，一名疑似泰國公民在柬埔寨邊境的一棟18層高樓墜落身亡。



《曼谷郵報》報導，墜樓地點位於柬埔寨邊境城鎮波貝（Poipet），取自閉路電視的這段影片，被上載到Drama-addict和Kor Kae Khon Thammada兩個Faceboook網頁。影片顯示一名男子星期三（1月8日）晚上11時左右從大樓上墜落，死因可能與他不堪在當地電信詐騙中心的工作壓力有關。



這名男子在墜樓前相信曾試圖逃出電信詐騙中心，但最後從14樓墜落到停在大樓前的一輛汽車上，當場死亡。這宗事件引發網民的憤怒，紛紛要求對當局對這一問題採取更多行動。

兩個Faceboook網頁引述一名要求不具名的消息人士說，在汽車附近還有至少兩具屍體。消息人士稱，31歲的死者來自泰國北碧府，被騙到柬埔寨一家電信詐騙中心工作。

據推測，他墜樓可能與他無法達到詐騙團夥的工作目標有關，但也可能是潛逃失敗。

男子的遺體已被送往波貝醫院。該地區的泰國救援隊已聯繫他的家人。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

泰國眾議院員警事務委員會主席猜查納（Chaichana Detdecho）說，星期三的墜樓事故就位於一棟27層高的大樓附近。泰國前首相他信指那棟戒備森嚴的27層高樓就是電信詐騙集團的總部，疑似由一個名叫Xiao Ma的中國犯罪頭目經營。

中國男演員王星日前被誘騙到泰國拍戲，失聯60小時後在泰緬邊界僥倖迅速獲救，事件在各地引起廣泛關注。

泰國國家員警總署督察長塔查猜星期三說，初步調查確認王星為人口販運受害者。同日，25歲男模特兒楊澤琪的家人在社媒求助，稱楊澤琪12月20日在泰緬邊境失聯，與王星經歷極似。家人已經報警，河北保定警方也已立案。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

