韓正晤英國財相李韻晴：中英經貿合作前景廣闊

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）1月11日開啟為期2天的訪華行程，並於北京會見中國國家副主席韓正。韓正表示，中英兩國重啟對話向世界發出 「積極信號」，李韻晴則指，期待透過對話建立務實關係。



韓正在北京人民大會堂會見李韻晴，表示中英恢復對話機制會進一步加強雙方的經貿合作和兩國發展，順應各界期待；相信對話能夠進一步促進兩國經貿合作和發展，也為世界帶來信心和作為。

2025年1月11日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）和中國國家副主席韓正出席在北京人民大會堂舉行的會晤。（Reuters）

李韻晴則強調：「在我們意見一致的領域，當然也包括意見分歧的領域，進行開誠布公的對話」的重要性。

當日李韻晴還到訪英國單車品牌Brompton在北京的店鋪，期間她表示，政府在10月份的預算中制定的財政規則「不容討價還價」。

2025年1月11日，英國財相李韻晴在北京與中國國家副主席韓正會晤。（Reuters）

她稱經濟增長是英國本屆政府的首要任務、要讓英國變得更好：「這就是為甚麼我會來到中國，為英國企業在全球的出口和貿易帶來實實在在的好處，以確保我們有更多機會進入世界第二大經濟體。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）去年7月上任以來積極改善與中國的關係，去年11月更與中國國家主席習近平會面，為時隔6年中英領導人之間的首次會晤。