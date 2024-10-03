英國財相李韻晴或明年初訪華　重啟英中經濟財金對話

英國媒體報道，財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）或最快明年1月訪問中國，舉行英中經濟財金對話（UK-China Economic and Financial Dialogue，EFD），雙方官員正為此進行詳細討論。



英國天空新聞（Sky News）10月1日報道，若李韻晴最終能夠成行，這將是自2019年以來首場英中經濟財金對話（EFD）。

英中最近一次舉行EFD是2019年在倫敦，英方由時任保守黨財相（Philip Hammond）代表。

在記者會現場，夏文達表示英國可以與中國共同捍衛國際貿易體系，抵禦美國保護主義日益抬頭構成的威脅。（Reuters）

英國今年7月舉行大選，落敗的保守黨結束14年執政，由工黨接替上台。在保守黨執政後期，英國政府曾嘗試恢復EFD，但礙於全球疫情、英中關係因為國家安全等議題而趨於緊張等因素影響，而未能舉辦。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）8月曾與中國國家主席習近平通話，雙方領導人同意，英中外交及內政高層官員有保持對話。

據天空新聞引述英國官方消息人士1日報道，英中經濟財金對話極有可能在明年初舉行，確切日期尚未定案。一旦成事，這將是李韻晴7月上任以來首度訪華。

2024年9月23日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）出席在利物浦舉行的工黨年度大會。（Reuters）

據報道，屆時可望有一個由英國企業組成的代表團一同訪華，與中國金融業界舉行高層對話。

李韻晴9月與中國國務院副總理、英中經濟財金對話的中方牽頭人何立峰通話。

何立峰向李韻晴表示，願重啟中英經濟財金對話，促進貿易投資自由化、便利化，並拓展綠色經濟、人工智能等領域的合作。