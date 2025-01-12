路透：拜登擬頒令加強網絡安全標準　應對中國黑客攻擊

美國近期遭遇網絡黑客攻擊，路透社引述消息指，總統拜登（Joe Biden）將在卸任前推動相關改革，預計數天後頒布行政命令要求聯邦機關及承包商實施更嚴格的網絡安全標準，以應對近期屢遭與中國有關的網絡行動和網絡犯罪活動。



美國政府與網絡安全研究組織指，這些近期頻發的與中國有關的黑客襲擊事件，攻擊目標包括關鍵基礎設施、政府電子郵件、主要電訊從業者及美國財政部，北京否認相關指控。

據路透社所見的行政命令草案，拜登要求採取更嚴格標準來開發安全軟件，並讓政府有能力來確認這些標準是否達到，還要求建立一套程序讓美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）來評估相關流程。供應商則必須依規提供安全的軟件，並送入CISA進行評估，如若未通過則可能通知美國司法部長以採取「適當行動」。

2025年1月10日，美國華盛頓，圖為拜登在白宮發表講話。（Reuters）

網絡安全公司 Contrast Security負責網絡策略事務的高級副總裁Tom Kellermann指，這舉措雖未能足夠保證網絡安全，但政府採取行動推動更安全的軟件開發值得鼓勵，他還強調來自中國和俄羅斯及強大的網絡犯罪集團帶來的威脅已迫在眉睫。