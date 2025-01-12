日本櫻花盛開預測出爐　東京染井吉野櫻3月21日或率先綻放

日本臨近櫻花盛開季節，近日有氣象公司公布今年染井吉野櫻初次開花預測，預估東京櫻花將於3月21日率先盛開；也有預測顯示，將是福岡於22日最早開花。



日本氣象新聞公司（Weathernews）1月9日公布2025年櫻花初次綻開時間預報，表示觀賞用的染井吉野櫻花最早將於東京（3月21日）開花，其次是高知和橫濱（3月22日）。之後，日本西部和東部可能如往年時間照常開花。

據估今年日本西部和東部大多數地區的開花時間與往年類似；而北部開花時間將提早到來，北海道預估開花時間將提早約一週。

2025年1月9日，日本氣象株式會社發布今年櫻花初次開花預告，表示福岡將於3月22日最早開花、隨後是24日的東京和名古屋。（日本氣象株式會社網站）

報告還預測知名賞櫻景點的開花順序：3月22日東京上野恩賜公園、高知縣高知公園和熊本縣熊本城；3月28日京都府嵐山；4月18日青森縣弘前公園。

日本氣象株式會社也公布預測，表示率先開花地區依次3月22日的福岡、24日的東京及名古屋。其中東京將在31日大量盛開櫻花。