日韓遭嚴寒侵襲　日本海地區下大雪　韓多地氣溫跌至零下15度

寒流吹襲日韓，其中在韓國，當地多個地方在1月10日早上的氣溫跌至零下15度，日本多個地區預計在11日會下大雪，氣象部門料惡劣天氣會影響交通。



韓聯社及日本放送協會（NHK）10日報道，韓國氣象部門向全國發出寒潮預警，截至當天早上5時，首爾和仁川分別錄得超過零下11度低溫，江原道部分山區更低至零下20度左右；韓國北部、全羅北部東部及慶尚北道內陸地區的氣溫則降至零下15度左右，而其餘地區的氣溫就錄得零下10度左右的低溫，並估計日間氣溫稍為回升至零下6度至4度之間。

至於與韓國一海之隔的日本同樣受嚴寒影響，氣象廳面向日本海的北日本及西日本地區持續降雪，截至10日早上8時，新潟、山形、歧阜及福島縣等地分別錄得14至25厘米降雪量；其中山形縣大藏村肘折地區的積雪更達197厘米，新潟縣魚沼市守門及歧阜縣白川村的積雪分別達195及184厘米；北海道幌加內町亦有157厘米積雪，報道指今次的積雪比普通年份增加超過一倍。

另外名古屋、福岡及山口市等地亦有不同程度的積雪，氣象廳估計在11日早上的過去24小時內，本州東北、新潟縣、近畿及中國地區將有60厘米降雪量；北陸、關東甲信和歧阜縣降雪量則可能達50厘米；北海道及四國亦可能分別有40及15厘米降雪量。

當局同時提到，北日本地區將受到強風影響，交通或可能受到大風雪阻礙，另外民眾亦要提防屋頂的積雪，以及電線杆出現積電或可能導致停電等。