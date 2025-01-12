英國財相訪華　中英重啟財金對話　李韻晴：為英經濟注入6億鎊

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）1月11日訪問北京期間，中英重啟中斷六年的經濟財金對話（UK-China Economic and Financial Dialogue）。她11日表示，在北京達成的共識將在未來5年為英國帶來價值6億英鎊（約57億港元）資金。



李韻晴在英國企業高層和財政官員代表團的陪同下會見中國國務院副總理何立峰和國家副主席韓正等領導人。她表示雙方11日達成多項共識，稱「未來五年將為英國經濟提供6億英鎊的資金」，集中於金融服務業貿易和英國農作物和食品的出口。

2025年1月11日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）和中國國家副主席韓正出席在北京人民大會堂舉行的會晤。（Reuters）

李韻晴此次的來訪標誌中英關係重新復蘇，倫敦希望恢復對話將有助於減少英國企業在尋求向中國出口或擴張時所面臨的障礙。會談後，英國財政部表示兩國同意在貿易、金融服務、投資和氣候問題上加強合作。她也對中國今年在倫敦發行首隻海外主權綠色債券的計劃表示歡迎。

李韻晴補充道，會議也重點討論如何取消商品和服務的市場准入壁壘，「包括推出一系列農產品方面的優惠政策，這將促進英國與中國的貿易。」

2025年1月11日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）訪華，在北京與中國國務院副總理何立峰共同主持睽違6年舉行的中英經濟財金對話。（Reuters）

此次訪華的代表團成員包括英國央行行長貝利（Andrew Bailey）以及英國金融行為監管局和倫敦證券交易所集團的執行長。出席者還包括英國一些大型金融服務公司的高層主管，其中包括滙豐銀行和渣打銀行的集團主席。