日本法政大學韓國女留學生揮錘擊傷8人　稱受欺凌遂報復同學

1月10日下午4時，日本東京法政大學多摩校區一名韓國女學生揮舞錘子攻擊校內人群，造成至少8人受傷，因涉嫌傷害被當場逮捕。11日東京警視廳表示，疑犯自稱一直受到欺凌，為了避免遭輕視而選擇毆打同一教室的同學。



日本共同網報道，據稱疑犯供認「當天早上，把從（其他）教室拿來的錘子放進上衣口袋帶出去」。報道指她疑是在開始上課約10分鐘後，從教室前排座位走向最後排，逐一錘擊同學。

警方表示，8名傷者中有部份學生並不認識疑犯。

22歲的韓國女生是該校社會學系大二學生，使用留學簽證赴日，2023年4月入學法政大學。疑似兇器錘子的木柄長約30厘米，金屬部份約10.5厘米，重約360克。

法政大學多摩校區位於東京町田市，其網站顯示，多摩校區是法政大學主校區之一，設有經濟、社會與運動健康等學部的建築，還有圖書館和診所。