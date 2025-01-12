英國財相李韻晴轉訪上海　會晤市長龔正倡加強合作

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，又譯里夫斯）1月11日訪問北京後，12日轉到上海，會見上海市市長龔正。龔正表示期待兩地持續加深金融市場互聯互通，加強數碼經濟、人工智能等領域創新合作。李韻晴也指希望在更多領域展開合作。



根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，龔正表示中英同為世界主要經濟體，上海是中英交流合作的重要橋樑，1996年上海與倫敦金融城建立友好交流關係，此後又分別與利物浦市、大倫敦市結為友好城市，取得積極的合作成果。

他稱當前上海正按照中國國家主席習近平和中央政府的戰略定位，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，中英經濟財金對話11日在北京成功舉行，希望以此次對話為契機，進一步加強上海與英國的交流合作，實現更高水平的互利共贏。

圖為英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）2024年10月30日離開唐寧街，前往國會準備發布財政預算案（Reuters）

他期待兩地加強經貿往來、產業投資、金融開放、科技創新合作，熱忱歡迎英國企業參加今年進博會，並在清潔能源、先進製造、醫療健康等領域拓展在滬投資佈局。他期待兩地持續加深金融市場互聯互通，推動更多高等院校及科研機構開展科研交流，加強數碼經濟、人工智能等領域創新合作。

李韻晴指，此次中英經濟財金對話取得豐碩成果，兩國將在資本市場互聯互通領域加強合作，推動英國金融機構在華發展，加深綠色金融合作，相信將為上海和倫敦帶來裨益。

她稱上海在英中兩國合作中扮演重要角色，三分之二的英國企業選擇將中國總部放在上海。她指展望未來，希望在更多領域開展合作，推動兩國經濟共同發展，促進英中合作更上一層樓。