澤連斯基：倘金正恩促成俄烏換俘　願交還被擄朝鮮士兵

烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy ）1月12日表示，如果朝鮮領袖金正恩能協調俄烏換俘，基輔願意將捕獲的朝鮮士兵交還。他又稱，除了首批被俘的朝鮮士兵外，毫無疑問之後還會有更多，烏軍俘虜更多人只是時間問題。 另外，他指俄軍過去一星期對烏克蘭發動數百次空襲，並動用近700枚航空炸彈（Aerial bombs）、逾600架攻擊型無人機，呼籲盟友兌現軍援烏國的所有承諾，其中提供反制武器。



圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）建築物遭俄軍空襲損毀。（Reuters）

澤連斯基11日曾表示，烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區抓獲了兩名朝鮮士兵，為朝鮮去年派兵參戰以來，烏克蘭首次宣示活捉朝鮮士兵。

澤連斯基翌日表示，俄羅斯和朝鮮軍隊在該地區傷亡嚴重。如果金正恩能安排俄烏換俘，烏克蘭願歸還被俘虜的士兵。

圖為2025年1月10日，俄烏衝突持續，烏克蘭基輔（Kyiv）遭俄軍無人機攻擊。（Reuters）

他又稱，對於那些不願回國的朝鮮士兵，可能會獲得其他選擇，「想要用韓語散播身歷這場戰爭真相、進而促進和平的人，將會得到這樣的機會」。

烏克蘭和西方國家估計，朝鮮已派遣約11,000名士兵到庫爾斯克地區。