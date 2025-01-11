美國對俄羅斯石油產業推出新一輪制裁　規模至今最大

美國對俄羅斯石油產業祭出至今最大規模的制裁，拜登政府希望在卸任前的最後一刻尋找途徑，幫助烏克蘭在特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後的可能和談中獲得更大的籌碼。



財政部1月10日宣布的措施針對的是經手俄羅斯逾四分之一海運原油出口的兩家企業，亦包括重要的保險商，及與數百批貨物相關的貿易商。美國還對於已證明造成破壞的油輪擴大制裁。

彭博社引述美國財政部長耶倫（Janet Yellen）的聲明說，此番舉措旨在「加大與俄羅斯石油貿易相關的制裁風險，包括支持俄羅斯石油出口的航運和金融途徑」。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國力圖扼殺其戰爭機器，而10日的舉措遠遠超出了美國先前祭出的制裁範疇。雖然特朗普可以隨時取消制裁，但鑑於美國兩黨對於烏克蘭的普遍支持，他可能面臨政治阻力。

2024年10月17日，美國紐約市，財長耶倫（Janet Yellen）在美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）發表講話。（Reuters）

美國此次制裁與英國協同進行，主要目標是俄羅斯的大型能源企業 —— 俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）和蘇爾古特油氣公司（Surgutneftegas）。根據彭博的數據顯示，2024年前十個月，兩間公司通過海運每天出口約97萬桶石油，佔俄羅斯海運石油出口總量的30％左右。

美國並將制裁上述公司的20多間附屬公司，以及180多艘油輪，其中許多與俄羅斯的所謂影子艦隊有關。最新的行動使得受到制裁的油輪數量加倍。目前有135艘油輪遭到歐盟、英國和美國制裁，許多被三方中的多方列入黑名單。

俄羅斯石油：圖為2002年4月24日，一名工人在俄羅斯涅夫捷尤甘斯克的石油設施工作。（Getty）

ICE歐洲期貨市場數據顯示，布倫特原油期貨價格一度升至80.75美元，該期貨去年收於75美元下方。

曾任白宮官員的華盛頓能源市場和政策諮詢公司拉皮丹能源集團（Rapidan Energy Group）創始人麥克納利（Bob McNally）說：「石油進行全球定價，且進行普遍的交易，因此任何地點的干擾會導致價格全面攀升……拜登團隊對俄羅斯的制裁，加上特朗普政府可能對伊朗的制裁，雖然不至於引起油價的極度飆升，但可能會在今年晚些時候實質性推高油價。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

