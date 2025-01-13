韓情報機構：援俄朝軍缺乏現代戰爭理解　死傷已超3000人

韓聯社報道，韓國國家情報院（簡稱國情院）1月13日表示，前往烏克蘭援助俄軍的朝鮮士兵作戰範圍逐漸擴大，已達到整個庫爾斯克（Kursk）地區；同時表示已有300多名朝軍死亡、2700多人受傷。據分析朝軍傷害嚴重，主要是缺乏對現代戰爭的理解，以及俄軍運用朝軍的方式隨意。



▼烏克蘭總統社交平台稱：烏軍俘獲了朝鮮士兵

國情院分析近期獲取的朝軍戰場影片發現，朝軍大規模傷亡的主要原因有兩個：首先是缺乏對現代戰爭的理解，朝軍會運用毫無意義的遠距離擊落無人機戰術；其次是俄軍運用朝軍的方式，命令其進行突擊卻不進行後方火力支援等。

該機構表示，在陣亡朝軍士兵身上發現紙條，上面寫有朝鮮政權強調士兵被俘前應自爆自盡的內容，還寫有士兵們願意加入朝鮮勞動黨、期待獲得赦免等內容。經國情院證實，近期有一朝鮮士兵在被俘前試圖引爆手榴彈自盡，最終被射殺。

2025年1月11日下午7時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台X（舊稱Twitter）發文，稱在庫爾斯克地區抓獲了2名受傷朝鮮士兵，並送往基輔，目前他們正與烏克蘭安全局取得聯繫。（X/ @ZelenskyyUa）

國情院進一步稱，近期被烏軍俘獲的兩名朝鮮俘虜隸屬於朝鮮偵察總局。這些俘虜未表明歸順韓國之意。但國情院將尊重其意願，若其願意歸順，將與烏方就此積極展開協商。