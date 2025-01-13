中印邊界｜印度陸軍參謀長：未計劃縮減冬季邊境駐軍

中國與印度2020年6月爆發邊境衝突，之後也不時因邊境問題爭拗，，兩國去年10月達成邊境協議，旨在令兩國軍隊有序實現「脫離接觸」。印度陸軍參謀長Upendra Dwivedi在周一（13日）表示，未有計劃縮減冬季邊境駐軍，還指將根據與中國的談判結果來考慮在今年夏季部署多少邊境駐軍。



Upendra Dwivedi講述印度駐軍情況，指兩國軍隊在德普桑（Depsang）與狄姆喬科（Demchok）兩個地區在去年10月實現脫離接觸，附近牧民已經在這些地區放牧，但兩國在實際控制線附近地區仍存在一定程度的僵持，強調需要努力恢復印度和中國軍隊之間的信任。

2025年1月13日，克什米爾地區（Kashmir）中部，圖為印度軍隊在一處檢查站附近巡邏。（Reuters）

他指印度通常會在冬季部署期間，軍隊人數會減少，「因此至少在冬季戰略中，我們不希望縮減任何兵力。」

中印外交官去年18日參加會議，達成六點共識，一致認為雙方高級指揮官之間的下一輪會談應盡快舉行，以便雙方能夠努力在實際控制線地區「早日實現部隊完全脫離接觸」。