尹錫悅拒出席彈劾辯論　庭審僅4分鐘結束　警方與警衛處討論逮捕

韓國總統尹錫悅因短暫實施戒嚴令而被彈劾，韓國憲法法院定於週二（1月14日）就彈劾案進行審判辯論，但由於當事人未出席，庭審僅4分鐘就結束，擬在週四再舉行。警察廳國家偵查本部、高級公職人員犯罪調查處（公調處）和總統警衛處同日上午亦舉行三方會議，討論執行尹錫悅拘捕令。



綜合路透社與韓聯社報道，憲法法院必須在180天內決定是否罷免尹錫悅或恢復其總統權力。但他多次拒絕檢方傳喚，因此被下達逮捕令。

2024年12月12日，韓國首爾，圖為尹錫悅在電視講話中鞠躬。（Reuters）

公調處和警方已制定投入約1000人執行逮捕的計劃，警衛處則公開表示將阻止。由於流血事件等衝突發生的風險增大，警方提議三方就有關事宜進行對話。據悉，各方未能縮小意見分歧。

警方和公調處表示，已要求警衛處協助，確保以安全、和平的方式執行拘捕，並正等待警衛處回應。若後者立場不變，警方和公調處可能將按照原計劃執行拘捕令。