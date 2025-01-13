韓國流感病例急升創8年新高　肺炎死者驟增　火葬場超負荷

據《韓國時報》報道，從去年底開始韓國流感疫情持續升溫，類流感就診率創下8年新高。韓聯社指，因肺炎導致死亡人數驟增，導致多地火葬場負荷超載。



韓國衛生部門上週三（8日）表示，近幾個月來，隨着社交互動程度的增加，全國各地醫院流感患者數量激增，導致等候時間過長，醫院擠迫。

韓國疾病管理本部表示，12月最後一週疑似流感病例激增，12月22日至28日期間每一千名門診患者中有73.9例流感疑似病例，創下近8年以來最高數字。

圖為2024年2月21日，1名醫護人員走在首爾世福蘭斯醫院的走廊。（Reuters）

除了流感，因肺炎導致死亡人數也驟增。據韓聯社報道，自去年12月底以來，被診斷為肺炎死因的死者人數急劇增加，並指出這段時間流感也同時開始蔓延。

韓聯社引述韓國清州當地一間火葬場負責人表示「從去年12月底開始，突然出現3天內爐期預約都已客滿的情況，而在同月上中旬，這種情況幾乎不曾發生」。

該火葬場每日最多可處理22具遺體，但目前至14日的火化預約已經全數額滿，15日也已有16位預約。