日本6.6級地震｜宮崎市各處玻璃碎滿地　水管破裂道路現積水

日本九州宮崎縣對開海域1月13日晚上9時19分左右發生強烈地震，氣象廳最初把震級判斷為黎克特制6.4級，之後一度上調至6.9級，最終修正為6.6級。截至14日，宮崎市暫時只有1人在地震期間摔倒受輕傷。另外，當地JR車站以及商店受地震影響，碎玻璃散落地面，更有水管破裂導致部份道路滿布積水。



日本放送協會（NHK）和共同網報道，JR宮崎機場站的票務櫃檯長1米、寬2米的窗戶玻璃因地震而碎裂，工人們直到翌日仍忙著清理現場並在破損區域安裝膠合板。

據JR宮崎分公司稱，地震發生時車站工作人員不在場，有乘客在等車，但目前尚未確認是否有其他損壞情況。

另外，宮崎市中心一處餐廳在地震發生後，有花瓶倒地，碎片散布滿地。老闆受訪時表示，去年8月地震後顧客已明顯減少了，他擔心這一次地震後顧客會進一步減少。

NHK稱宮崎市有酒鋪在地震發生後，將近10瓶的酒從貨架落下，導致地面布滿碎玻璃：

2025年1月13日，日本九州宮崎縣對開海域晚上9時19分左右發生強烈地震，宮崎市一處酒鋪在地震發生後，有近10瓶的酒從貨架落下，導致地面布滿碎玻璃。（NHK截圖）

宮崎市上下水道局稱，當地沒有因地震而出現大規模停水的狀況，但有兩宗疑似地下水管破裂的泄漏事件，導致2戶居民停水。承包商14日已派人用挖土機挖掘地面，檢查地下水管的狀況。

上下水道局強調，政府已急速進行維修工作，目標是在未來14天內恢復供水。