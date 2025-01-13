日本宮崎縣海域6.9級地震　兩縣發海嘯警報　九州新幹線停駛

日本九州宮崎縣對開海域1月13日晚上9時19分左右發生強烈地震，氣象廳最初把震級判斷為黎克特制6.4級，之後上調至6.9級，震源深度30公里，最大震度5弱級。氣象廳針對宮崎縣、高知縣發出海嘯警報，提醒民眾沿岸可能會有高度達1米的海嘯。



氣象廳指，呼籲有關地區在海上的民眾立即上岸，並遠離岸邊。最終在宮崎港與宮崎日南市油津港觀測到的海嘯為20厘米高。

50多歲男從樓梯摔下輕傷

大分縣佐伯市消防局表示，一名50多歲男子在地震期間從樓梯摔下，幸僅受輕傷。

九州新幹線全線停駛

共同社引述JR九州公司報道，九州新幹線全線暫時停駛。

宮崎市震度5弱級

按照氣象廳公布，震度達到5弱級的地區包括宮崎市、高鍋町、新富町。福岡縣久留米市的震度為4級。

根據日本制度，地震震度等級可分為0至7，最大為7。

長約20秒搖晃

日本放送協會（NHK）報道，在宮崎市中心的NHK宮崎廣播電台，在現場先感到持續約10秒的輕微搖晃，之後再有長約10秒的較大水平搖晃，文件櫃和辦公桌上的電腦都有晃動，幸未有掉落。

日本九州電力公司表示，正評估地震對電力供應的影響。

氣象廳又稱，已開始調查這次地震與南海海槽地震的關係。

中國地震台網則把這次地震測定為6.7級，震源深度20公里。