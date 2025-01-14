尹錫悅躲官邸拒遭逮捕 警衛妻去信代總統吐苦水：丈夫3週未休假
撰文：官祿倡 成依華
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韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）正尋求拘捕總統尹錫悅，但在官邸警衛處阻攔下未成功，兩方對峙多時，韓媒1月13日曝光一名警衛處人員妻子寫給代理總統崔相穆的信件，談到丈夫過去3週都未能休假，她懇求代總統確保拘捕行動不會發生暴力衝突，又呼籲尹錫悅為人民的利益採取行動。
韓國文化廣播公司（MBC）曝光信件內容，這名警衛處人員的妻子描述丈夫因職責所在不得不在官邸保衛尹錫悅，「在過去3週，我丈夫都在現場沒有休假，承受極大壓力。看着他每天處於困境，我寫下這封信，表達我絕望的懇求。」
她指自己因擔憂丈夫安全而倍感焦慮，精神上承受形似「地獄般的折磨」。
韓國公調處早前逮捕尹錫悅未果後，續推動相關程序，還要求總統警衛處與國防部合作執行逮捕令，尹錫悅在總統官邸拒不露面，氣氛十分緊張。
這位妻子也在信中提及尹錫悅，呼籲他採取負責任的行動，指自己記得尹錫悅上屆大選時承諾「永不躲藏」，但丈夫卻冒着生命危險保護他，還形容情況「令人心碎」。
尹錫悅原本應在14日出庭就彈劾案展開辯論，但他未有出席，庭審因而早早結束。
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