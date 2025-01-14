習近平與歐洲理事會主席通話：支持歐洲一體化和歐盟戰略自主

中國國家主席習近平1月14日下午應約同歐洲理事會主席科斯塔（Antonio Costa）通電話，他表示支持歐洲一體化和歐盟戰略自主，又稱志同道合是夥伴，求同存異也是夥伴，科斯塔指，歐方願同中方通過對話磋商妥善處理經貿分歧。雙方還就烏克蘭等問題交換看法。



新華社報道，習近平再次祝賀科斯塔就任歐洲理事會主席，指今年是中國同歐盟建交50周年，是承前啟後的重要節點。

他指志同道合是夥伴，求同存異也是夥伴，關鍵是尊重各自人民選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切，中方始終認為歐洲是多極世界中的重要一極，支持歐洲一體化和歐盟戰略自主。

圖為2016年８月，習近平會見時為葡萄牙總理的科斯塔。（新華社）

他又指雙方要總結中歐關係發展經驗，從中汲取重要啟示，共同維護好中歐關係政治基礎，推動中歐關係向好、向前發展，為中歐人民帶來更大福祉，為動盪不安的國際局勢注入更多穩定性和確定性。

習近平強調中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是互相成就的夥伴，50年來中歐關係不僅助力各自發展，也為世界和平和繁榮作出重要貢獻，國際形勢愈是嚴峻複雜，中歐愈要秉持建交初心，加強戰略溝通，增進戰略互信，堅持夥伴關係定位。

他又指中國對歐盟抱有信心，希望歐盟也能成為中方可以信任的合作夥伴，中歐經貿合作優勢互補、互利共贏，雙方都是多邊貿易體制的維護者，已經形成強大的經濟共生關係。

他稱雙方要辦好建交50周年慶祝活動，密切人文交流和人員往來，鼓勵中歐民眾雙向奔赴，支持地方交往和教育合作，厚植中歐友好的民意基礎。

科斯塔表示2025年是歐中關係的重要年份，歐方願同中方一道，共同慶祝建交50周年，加強對話溝通，增進戰略互信，加強夥伴關係，開闢歐中關係更好發展的未來。

他指歐方願同中方通過對話磋商妥善處理經貿分歧，歐中都尊重聯合國憲章宗旨、堅持多邊主義、維護自由貿易，反對陣營對抗，雙方應當合作而不是競爭，當今時代充滿挑戰，世界需要歐中更加緊密合作，共同應對氣候變化等全球挑戰，共同為世界和平穩定發展作出積極貢獻。

雙方還就烏克蘭等問題交換看法，習近平闡述中方勸和促談的原則立場。