李強晤意大利總統 盼加強雙方溝通合作 共同推動中歐關係發展
撰文：劉耀洋
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中國國務院總理李強2024年11月9日在北京人民大會堂與意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會晤，李強表示，中方盼與意大利加強溝通合作，共同推動中歐關係健康穩定發展。
李強表示，中意關係目前保持健康穩定發展，各領域交流合作日益加強，不斷取得新的務實成果。中國國家主席習近平8日與馬塔雷拉舉行會晤，就事關兩國關係長遠發展的重大問題進行深入探討。
李強稱，中方願同意大利一道，以兩國建立全面戰略夥伴關係20周年為契機，持續弘揚傳統友誼，加強全方位互利合作，推動雙邊關係不斷邁向更高水平。
李強指出，中國願同意方堅持推動雙向開放，持續提升兩國貿易投資便利化水平，拓展中小企業等領域合作廣度深度，打造創新、綠色領域新的合作增長點，更好實現互利共贏，共同促進發展繁榮。
李強說，中方歡迎更多意大利企業赴華投資興業，希望意方為赴意中國企業營造公平、安全、非歧視的營商環境。雙方要落實好中意文化合作機制會議成果，加強文旅、傳媒、教育、地方等領域合作，更好促進民心相通。
馬塔雷拉則表示，雙方皆是文明古國，兩國關係當前保持積極穩健發展勢頭，各領域合作前景廣闊。意方高度重視發展對華友好關係，期待同中方共同努力，落實兩國領導人重要共識，加強貿易、投資、中小企業、綠色發展、應對氣候變化等領域務實合作，增加文化、教育等領域交流互鑒，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。
馬塔雷拉強調，中意兩國都支持多邊主義，主張自由貿易和開放合作，反對保護主義，意方願同中方加強在多邊事務中的溝通協調，共同應對全球性挑戰。意方願為促進中歐關係穩定發展發揮積極作用。
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