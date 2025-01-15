中方斥拜登政府密集限制涉華貿易　關切荷蘭收緊半導體設備出口

中國商務部新聞發言人1月15日表示，對美國總統拜登（Joe Biden）領導的政府用剩餘任期，密集出台涉華貿易限制措施，還將多家中國實體列為「惡名市場」。中方對此強烈不滿、堅決反對。另外，中方注意到荷蘭外交部發布公告，對部份半導體製造設備、軟件等進一步加嚴出口管制，並就此向荷方表達高度關切。



圖為2025年1月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在國務院舉行的活動中發表講話。（Reuters）

斥拜登政府說一套做一套 無法阻擋中國前進

發言人指出，一段時間以來，拜登政府以所謂國家安全等為由，不斷升級對華半導體出口管制、限制中國網聯車軟件硬件在美國使用、對中國等國家的無人機系統發起信息通訊技術與服務安全審查，並制裁多家中國企業。相關措施嚴重侵害中國企業正當權益，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，也損害包括美國企業在內的全球各國企業利益。

不少美國主要企業、產業協會已對一些措施明確表示反對立場，部份國家和地區也表示不理解、不認同。中方批評，相關做法是典型的經濟脅迫和霸淩主義，既不理性，也極不負責任。拜登政府說一套做一套，靠制裁、遏制、打壓並無法阻擋中國前進步伐，只會增強中國自立自強、科技創新的信心和能力。中方將採取措施，堅決維護自身主權、安全、發展利益。

中國商務部表示，注意到荷蘭對部份半導體製造設備、軟件等進一步加嚴出口管制，並就此向荷方表達高度關切。（新華社）

促荷蘭尊重契精神 維護中荷經貿合作大局

中方還希望荷方作為世貿組織成員，從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，切實維護包括中荷企業在內的各國企業正當權益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。