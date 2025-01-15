商務部：以舊換新等政策帶動汽車、家電等產品銷售額逾1.3萬億

周三（15日）下午3時，國新辦舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會。商務部國際貿易談判副代表李詠箑介紹，2024年商務運行總體平穩、穩中有進，為經濟回升向好作出積極貢獻。其中，以舊換新等政策，帶動汽車、家電等產品銷售額超1.3萬億元（人民幣．下同）。



會上介紹，國內消費平穩增長。前11個月社會消費品零售總額44.3萬億元，增長3.5%。從商品消費看，以舊換新等政策帶動汽車、家電、家裝廚衛等產品的銷售額超1.3萬億元。其中，綠色、智能產品備受青睞，特別是像新能源汽車、一級能耗的家電產品、智能家居產品等等。從服務消費看，隨著服務消費新場景新常態的持續湧現，服務消費的潛力不斷釋放，前11個月服務消費零售額增長6.4%，其中信息類、文娛類消費比較活躍。

以舊換新等政策帶動家電等產品銷售額逾1.3萬億元。（澎湃新聞）

對外貿易再創新高。全年貨物進出口43.8萬億元，增長5%，創歷史新高，其中出口和進口分別增長7.1%、2.3%。前11個月服務進出口6.7萬億元，增長14.2%，預計全年服務進出口也將創歷史新高。比如，隨著免簽政策的積極推廣，「中國遊」熱度持續升溫，據統計，旅行服務出口就增長了1.5倍。

引資結構持續優化。前11個月新設外資企業5.2萬家，吸引外資7497億元。商務部不斷放寬市場準入，制造業領域的准入限制實現「清零」，高技術制造業引資佔11%，電信、醫療等服務業領域的試點開放也在持續推動中，已經有不少項目在洽談和落地的過程中。

對外投資合作方面，前11個月對外非金融類直接投資9152億元，增長了12.4%。對外承包工程新簽合同額1.4萬億元，增長了13%。高質量共建「一帶一路」的經貿合作不斷走深走實，在綠色、數字、藍色等領域的合作亮點不斷湧現。

多雙邊經貿合作方面，商務部推動世貿組織第13屆部長級會議取得「1+10」的務實成果，2024年還達成了投資貿易便利化協定和電子商務協定，同時，G20、金磚國家、APEC、上合等機制也達成多項經貿共識。2024年，商務部也持續擴大自貿夥伴「朋友圈」，現在自貿夥伴的貿易佔比已超1/3，還與23個非洲國家簽署了共同發展經濟夥伴關係框架協定。

李詠箑表示，2025年是「十四五」規劃收官之年。商務部將深入貫徹落實中央經濟工作會議的部署，著力穩外貿穩外資擴消費，擴大高水平對外開放，以商務高質量發展的實際成效，為推動經濟持續回升向好作出新的貢獻。