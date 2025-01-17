《失憶大道》鬼才名導大衛連治離世　享年78歲

荷里活鬼才名導大衛連治（David Lynch）離世，享年78歲。他去年8月曾透露，因長期吸煙而患上肺氣腫。其家人1月16日公布死訊，稱以沉痛心情宣布David Lynch的逝世，世界就像出現一個巨大的空洞，但正如他所說，「把目光放在甜甜圈，不要留在空洞上」。



圖為2001 年5月16 日，大衛連治（David Lynch）出席康城影展，獲電影《失憶大道》（Mulholland Drive）女星Naomi Watts（左）及Laura Elena Harring親吻。 （Reuters）

作品風格詭異迷幻 3度獲提名奧斯卡最佳導演

大衛連治的作品以風格詭異、色彩迷幻，充滿夢境和怪異圖像見稱，認為是超現實主義大師。其電影風格催生「連治主義」（Lynchian）一詞 。大衛連治說，他感興趣的不僅是故事情節，還有電影的氛圍，也就是由視覺元素和聲音共同營造的氛圍。

他曾以《藍色夜合花》（Blue Velvet）、《象人》（The Elephant Man）和《失憶大道》（Mulholland Drive），三次獲提名奧斯卡最佳導演，可惜均鎩羽而歸。2019年，他獲頒奧斯卡終身成就獎。

圖為2006年12月13日，大衛連治（David Lynch）出席宣傳活動。 （Reuters）

《失憶大道》號稱21世紀最偉大電影 美劇《迷離劫》曾轟動

懸疑片《失憶大道》被視為大衛連治的登峰之作，英國廣播公司（BBC）於2016年曾評選「21世紀最偉大的電影TOP100」，《失憶大道》排名第一。他2001年亦憑該片獲提名金球獎最佳導演、最佳劇本，並奪康城影展最佳導演。

1990年，他與Mark Frost聯手打造的經典懸疑美劇《迷離劫》（Twin Peaks），一度掀起全球熱潮，該劇贏得多項艾美獎，惜第二季口碑平平。相隔多年後，大衛連治於2017年推出《迷離劫》第三季，突破性成為入圍康城影展的電視劇。

圖為2006年9月6日，大衛連治（David Lynch）在威尼斯影展獲頒終身成就金獅獎。 （Reuters）

大衛連治其他名作還有1977年恐怖電影（擦紙膠頭》（Eraserhead）、1997年《妖夜慌蹤》（Lost Highway），以及1990年獲得康城影展金棕櫚獎的《我心狂野》（Wild At Heart）等。

這位廣受好評的導演結過四次婚，育有四個孩子，晚年致力於製作紀錄片、短片、繪畫和YouTube頻道。他2018年稱，「我熱愛我所做的事情，我可以做我想做的事情。我希望每個人都有這樣的機會」。