與史泰龍同獲特朗普任命為荷里活特使　米路吉遜：送官邸嗎？

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月15日在自家社交平台Truth Social上宣布，任命影星兼導演米路吉遜（Mel Gibson）、影帝尊威（Jon Voight）、動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）三人為荷里活特別大使，讓荷里活重回「黃金時代」。目前尚不清楚三人將負責甚麼具體工作。



特朗普稱，三人將成為他在加州荷里活「這個偉大但問題多多的地方」的耳目，讓這裏變得「更大、更好、更強」。他還指：「這裏將再次成為荷里活的黃金時代，正如美利堅合眾國一樣！」

2019年2月28日，時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在越南河內JW萬豪酒店與朝鮮領導人金正恩舉行峰會後出席新聞發布會。（Reuters）

不久前因洛杉磯山火而失去位於馬里布（Malibu）的豪宅的米路吉遜16日回應稱，他和所有人一樣在社交媒體得知這一消息，和大家一樣驚訝。他表示：「儘管如此，我會響應號召。作為一名公民，我的職責是所能及的提供力幫助和見解。這個職位有沒有可能附帶一個大使官邸？」

尊威（Jon Voight）和史泰龍（Sylvester Stallone）則尚未做出回應。

著名荷里活演員兼導演米路吉遜的豪宅，亦被山火波及。（視覺中國）

米路吉遜和史泰龍是上世紀八、九十年代全球其中兩位最當紅的影星，而尊威是特朗普的長期支持者，他稱特朗普是自林肯（Abraham Lincoln）以來最偉大的總統。