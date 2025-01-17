TikTok禁令執行在即　特朗普獨力難撐　美高院判決作用有限

美國政府對短片平台TikTok的「不賣就禁」法律周日（1月19日）生效，預料在這幾天內，美國最高法院九名大法官會就TikTok提出的法律挑戰作出裁決。學者預測，若高院裁定禁令合憲，將只適用於TikTok，難以作為政府管控其他平台的法律依據。



美國憲法第一修正案保障言論自由，TikTok如果在全美下架，涉及美政府是否有權以國家安全為由，限制或管控社媒平台的言論和資訊流通，這在一定程度上，挑戰言論自由的基本原則。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）法學院副教授羅森斯坦（Alan Rozenshtein）接受《聯合早報》訪問時說：「首先，我們要觀察最高法院是否接受上訴法院『反扭曲理據』的合理性。此外，即使高院採納這一理據，還要關注適用範圍及採納程度。」

反扭曲理據（Anti-distortion rationale）指通過防範外部力量利用社媒平台操控或扭曲公眾輿論，從而保護言論自由和資訊流通不受威脅。

圖為2025年1月10日，美國的TikTok支持者在最高法院外集會，呼籲阻止「不賣就禁」禁令生效。（Reuters）

根據這一理據，哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院認為，如果一個重要的通信平台可能受到外國政府（如中國政府）的操控，不僅會威脅用戶的言論自由，還可能通過「扭曲」公眾輿論和資訊傳播，破壞整體的自由表達環境。因此，法院不僅關注平台及用戶的言論自由，更着重於防範外國勢力對平台的操控，這也成為法院拒絕駁回法案的關鍵依據。

若最高法院採納這一理據，TikTok母公司字節跳動就必須在來臨周日之前出售TikTok在美國的資產，否則這個平台將在美國全面封禁，影響超過1.7億個美國用戶。

TikTok非美國企業 高院裁決無法用於管控本土企業

羅森斯坦認為，這一案件所以特別，在於TikTok並非美國企業，而絕大多數美國社媒平台都是本土企業，因此類似問題很少出現。他指出，無論高院如何裁決，都無法提供關於政府能否廣泛管控社媒的通用結論，因為其他平台不具備與TikTok類似的國家安全背景。

羅森斯坦的判斷有其依據。上周五（1月10日），大法官在近兩小時半的口頭聽證會上，暗示傾向支持維持禁令。大法官阿利托（Samuel Alito）指出，高院從未認為「外國政府享有言論自由權」。另一大法官傑克遜（Ketanji Brown Jackson）則表明，這項禁令更多涉及「結社權」（Right of Association）而非言論權。她舉例稱，法院經常支持「禁止與恐怖組織」及「外國敵對勢力」結盟的法律。

部分批評者認為，法院應當保持謹慎，防止政府通過「模糊」的國家安全理由，削弱第一修正案對政府權力的制約，導致言論自由與國家安全之間的權力失衡。

圖為美國眾議院2024年3月13日以壓倒性多數通過一項法案。法案將給予TikTok的中國母公司字節跳動約6個月的時間與TikTok剝離，否則將面臨禁令。圖為影片截圖。（House TV via REUTERS）

美國佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）公共政策學院教授兼網絡安全政策碩士項目主任穆勒（Milton Mueller）告訴《聯合早報》：「我確信TikTok並未對美國國家安全構成嚴重威脅，所謂的『平衡』問題並不複雜。但聯邦調查局（FBI）等機構顯然持不同意見，因此關鍵在於高院在多大程度上，採納國家安全機構的判斷。」

或許唯一能同時平衡國家安全與言論自由的解決方案，便是TikTok把在美業務出售給美企。本週曾有傳言中國官員正在評估將平台出售給全球首富馬斯克（Elon Musk）的可能性，但TikTok發言人很快予以否認。

學者：特朗普裁量權有限 難真正庇護TikTok

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSiS）美國項目副研究員曾憲安受訪時稱，如果出售可行，這一舉措反映的是馬斯克與中國的關係，多於他緩解美中緊張局勢的能力，尤其考慮到他與特朗普都不希望TikTok被禁用。

特朗普將在TikTok禁令生效隔天就任總統，據報他考慮發布行政命令，暫緩實施TikTok禁令60至90天。

特朗普曾在上個任期下令執封殺TikTok未果，在今次大選期間則積極透過TikTok拉攏年輕選民。。（Reuters）

特朗普曾在2020年任內試圖封禁TikTok，如今改變立場，主要有兩個原因。首先，特朗普與Google和Facebook母公司Meta等本土平台關係一直對立，他意識到封禁TikTok會讓這些平台更強大。其次，TikTok的主要投資者之一、美國商人亞斯（Jeff Yaas）似乎曾主動接觸特朗普，尋求他的支持。

為了尋得一線生機，TikTok的辯護律師弗朗西斯科上周五在聽證會上，嘗試說服大法官延遲執行禁令。他說，一旦特朗普重返白宮，「我們可能會看到一個完全不同的局面」。他還指出，總統在一定法律框架內擁有執法裁量權，能夠決定是否執行法律。

但羅森斯坦表明，即便特朗普宣布行使裁量權、不強制執行禁令，他的選擇也將受到極大限制。原因在於禁令仍然存在，而為TikTok提供託管和分銷服務的科技公司如蘋果、甲骨文和Google，或因擔憂高額罰款而不願繼續提供服務。

「除非特朗普能夠促成某種實際協議，否則他很難真正幫助TikTok。目前看來，中國政府似乎反對達成協議。」

面對這一複雜局勢，TikTok似乎已在為即將到來的封禁做準備。美科技媒體《The Information》周三（15日）引述知情人士的話報道稱，TikTok計劃在禁令生效當天，暫停在美的應用服務。

曾憲安認為，TikTok禁令的實施或導致美國社交媒體格局更加分裂。「一些用戶將轉向IG連續短片等替代平台獲取娛樂和新聞，一些可能選擇減少在社媒上的活動。這些變化將使政治人物在2026年中期選舉中，更難接觸到在網絡上活躍的年輕選民。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

