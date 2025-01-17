外交部：中國政府堅決打擊電騙和跨境犯罪活動

外交部發言人郭嘉昆1月17日主持例行記者會，他回應記者就跨境電信詐騙提問時強調，中國政府堅決打擊電信網絡詐騙犯罪，堅決打擊跨境違法犯罪活動，堅決保護中國公民的合法權益。中方也一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地的法律法規，不從事違法犯罪活動。



郭嘉昆表示，近期中國與有關國家密切合作，摧毀一大批跨國犯罪團夥。中方將繼續深化國際執法合作，加大力度打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動，將繼續會同主管部門指導駐外使領館，妥善處置涉及海外中國公民的案件，為當事人及家屬提供必要協助，希並望每位公民也增強防範意識，做好自我保護。

27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區後失聯。（IG＠fire_ghost0820）

郭嘉昆又引述中共中央政治局委員、外長王毅，昨日在北京會見東盟10國駐華使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，需要引起高度重視。希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。