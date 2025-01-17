外交部：中國政府堅決打擊電騙和跨境犯罪活動
撰文：羅保熙
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外交部發言人郭嘉昆1月17日主持例行記者會，他回應記者就跨境電信詐騙提問時強調，中國政府堅決打擊電信網絡詐騙犯罪，堅決打擊跨境違法犯罪活動，堅決保護中國公民的合法權益。中方也一貫要求海外中國公民嚴格遵守當地的法律法規，不從事違法犯罪活動。
郭嘉昆表示，近期中國與有關國家密切合作，摧毀一大批跨國犯罪團夥。中方將繼續深化國際執法合作，加大力度打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動，將繼續會同主管部門指導駐外使領館，妥善處置涉及海外中國公民的案件，為當事人及家屬提供必要協助，希並望每位公民也增強防範意識，做好自我保護。
郭嘉昆又引述中共中央政治局委員、外長王毅，昨日在北京會見東盟10國駐華使節時表示，近期在泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害中國等各國公民切身利益，需要引起高度重視。希望相關國家負起責任，採取強有力措施，堅決打擊網賭電詐，維護人民群眾生命財產安全，絕不允許犯罪分子逍遙法外。
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