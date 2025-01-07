特朗普稱相信與習近平相處融洽　中國外交部：重視有關表態

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月6日表示，通過代表與中國國家主席習近平對話，相信兩人會相處融洽。中國外交部7日回應稱，中方重視特朗普有關表態，中美透過各種方式保持溝通。



中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方願與美方秉持互相尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，造福兩國惠及世界。

他又指關於中美經貿合作的有關言論，中方一貫認為中美經貿合作本質是互惠互利，中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力。

2024年12月22日，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在亞利桑那州鳳凰城出席活動時發表講話。（Reuters）

特朗普之前在接受保守派節目主持人訪問時稱，雙方一直有透過代表討論，他形容習近平是堅強有能力的人，並稱對方在中國受到尊敬。

特朗普表示預期雙方可能會相處得很好，「但你知道，這必須是一條雙向道路」。

他主張中國一直在經濟上「剝削」美國，稱除非北京採取更多措施，制止高度成癮的芬太尼（fentanyl）販運，否則將對中國商品額外徵收10%的關稅。