特朗普稱相信與習近平相處融洽 中國外交部：重視有關表態
撰文：成依華
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美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月6日表示，通過代表與中國國家主席習近平對話，相信兩人會相處融洽。中國外交部7日回應稱，中方重視特朗普有關表態，中美透過各種方式保持溝通。
中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方願與美方秉持互相尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，造福兩國惠及世界。
他又指關於中美經貿合作的有關言論，中方一貫認為中美經貿合作本質是互惠互利，中美各自的成功是彼此的機遇，中美各自的發展是彼此的助力。
特朗普之前在接受保守派節目主持人訪問時稱，雙方一直有透過代表討論，他形容習近平是堅強有能力的人，並稱對方在中國受到尊敬。
特朗普表示預期雙方可能會相處得很好，「但你知道，這必須是一條雙向道路」。
他主張中國一直在經濟上「剝削」美國，稱除非北京採取更多措施，制止高度成癮的芬太尼（fentanyl）販運，否則將對中國商品額外徵收10%的關稅。
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