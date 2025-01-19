博爾頓：特朗普可能訪朝鮮或邀請金正恩訪美國

曾在美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一任總統任期內擔任其國家安全顧問的博爾頓（John Bolton）表示，特朗普很有可能在其第二任期內邀請朝鮮領導人訪美或親自訪問平壤。



博爾頓在接受日本NHK電視頻道採訪時強調說：「特朗普已經成為首位與朝鮮領導人會面的美國總統，剩下的頭條新聞就是他是否會邀請金正恩總書記訪問白宮或親自訪問平壤。我相信，在特朗普的第二個任期內，這兩件事中的一件或兩件都很有可能發生。」

博爾頓澄清說，達成核協議的問題仍然有待解決。

博爾頓認為：「在第一個任期內，特朗普沒有就金正恩的要求達成一致，我認為那是為了美國和盟國日本、韓國着想。在他的第二個任期內，他們能否達成一致還是個未知數。不過，這也令我感到擔憂。在來自中國的威脅日益增長的背景下，來自朝鮮的威脅也在增加。朝鮮支持與烏克蘭發生衝突的俄羅斯」。

特朗普1月20日宣誓就職，成為美國第47任總統，並在民主黨人拜登執政4年後重返白宮。