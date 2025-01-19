TikTok ban｜美國TikTok停止使用　相關App亦「被消失」

TikTok在美國的「不賣就禁」於1月19日生效，當地用戶在18日深夜已無法使用。另外有傳媒指，人工智能搜尋引擎初創公司女Perplexity AI向TikTok母公司字節跳動（ByteDance）提出收購美國業務計劃。



TikTok向美國的用戶發出通知，指美國的禁令會在1月19日生效，因此被迫暫停服務。公司表示正盡快恢復在美國的服務，亦感謝用戶的支持。

根據路透社及BNO News顯示，美國用戶已無法使用TikTok，亦無法在美國的蘋果及Google應用程式商店內找到。當地用戶開啟TikTok時會顯示一個通知，稱美國法例生效後，TikTok已無法在美國使用，但幸好再度上台在即的特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表明重返白宮後會與公司合作尋找恢復方案，所以敬請大家期待。而由字節跳動擁有的影片編輯應用程式CapCut、Lemon8則已經無法在美國使用。

科技新聞網站The Information則報道，為TikTok美國運作提供雲端電腦服務的甲骨文（Oracle）高層已向部分員工下令，準備最快在美國東岸時間18日晚上9時（香港時間19日早上10時）關閉載有TikTok美國用戶數據的伺服器。

路透社及美國CNBC頻道分別引述消息人士指，Perplexity AI提出由公司、美國TikTok及投資公司New Capital Partners合組成新公司，大部分字節跳動的現有投資者的股權不變，同時為Perplexity引入更多片段。

消息人士表示，Perplexity AI認為今次提出的計劃是合併而非出售，因此估計可能出手成功。

圖為2025年1月10日，美國的TikTok支持者在最高法院外集會，呼籲阻止「不賣就禁」禁令生效。（Reuters）

目前TikTok和New Capital Partners暫時未有回應報道。

Perplexity AI與OpenAI和Google在搜尋引擎市場競爭，前者在2024年初的估值為大約5億美元，不過受惠於生成式AI蓬勃發展，公司吸引投資者的興趣，令其市值在2024年底升增至90億美元。