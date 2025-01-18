TikTok要求拜登政府提供明確保證　否則周日在美國「熄機」

影片分享應用程式TikTok在美國「不賣就禁」的法律執行在即，TikTok在1月17日警告，除非拜登政府明確保證執法部門不會在禁令生效後採取行動，否則就會在19日生效當天關閉在美國的運作。



路透社報道，TikTok在17日晚上發聲明，指除非拜登政府即時提供明確聲明，保障重要服務供應商不受執法影響，否則TikTok就被迫在1月19日暫停服務。

報道指，禁令生效後，蘋果、Google、甲骨文（Oracle）等公司假如仍向TikTok提供服務，將面臨巨額罰款。

美國TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」法例於2025年1月19日實施。（Reuters）

美國聯邦最高法院在同日較早時裁定TikTok「不賣就禁用」的法律不違憲。這意味着最高法院允許該法案按原計劃於周日生效。白宮表示執行法律責任必須交由下屆政府，司法部則指，實施和確保法律可以執行將會於1月19日生效。

不過TikTok認為這些聲明沒充分𨤳清一切，亦沒為TikTok超過1.7億用戶維持服務的供應商作出保障。

TikTok行政總裁周受資（Shou Zi Chew）同日通過TikTok發表影片講話說，將盡全力確保TikTok平台未來繼續繁榮。他表示特朗普「承諾與我們一起找到讓TikTok在美可用的解決方案」，他代表公司全體員工和每一位用戶對特朗普表示感謝。

周受資表示，人們可以在TikTok創建社區，發現新的愛好和表達自我，還有超過700萬美國商家利用它來謀生和獲取客戶。他同時感謝美國用戶為TikTok帶來豐富內容。

特朗普當天在社交媒體上說，最高法院的裁決結果在意料之中，但他對於TikTok的決定將在不久的將來作出，「我必須有時間來審視情況」。