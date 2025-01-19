尹錫悅支持者衝擊韓國法院 掟石塊砸毀外牆 升至86人被捕
撰文：官祿倡
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韓國首爾西部法院1月19日批准逮捕總統尹錫悅，數百民尹錫悅支持者聞訊後在凌晨3時衝擊法院，並在暴力示威中與警察發生肢體衝突。警方以涉非法入侵拘捕45名疑犯。韓國最高法院對此表示遺憾，代理總統崔相穆宣布嚴肅調查，並追究相關人士責任。
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韓聯社報道，部份尹錫悅支持者翻越圍牆闖入並破壞法院，包括使用滅火器或投擲石塊砸碎法院建築的門窗玻璃，還一度與到場警方發生肢體衝突，甚至搶走警察所持盾牌與警棍，並用激烈言辭辱罵警察。
警方共出動超過1,400名警員到場，最終在早上6時控制局面，衝突令9名警察受傷，其中4人傷勢嚴重。
崔相穆指示當局在調查尹錫悅期間加強政府設施周圍安全。韓國最高法院稱此舉是「對法治的全面否定和重大挑釁」，將徹查真相併嚴肅追責，同時採取措施確保法院正常運作。
尹錫悅1月18日來到首爾西部法院接受調查，當時有支持者在外聲援，甚至翻墻衝入法院。警方當時拘捕40人，加上今日再拘捕46人，兩天內共86名疑犯被拘。警方相關人士表示，被拘人數恐進一步增加。
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