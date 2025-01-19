TikTok ban｜美國用戶擬VPN「翻牆」　報案中心收「吐苦水」電話

TikTok在美國「不禁就賣」的法律於1月19日生效，多個傳媒報道，當地用戶已經無法使用TikTok，不少用戶大吐苦水，令X等社交平台成為他們的暫時「棲身」之地。他們同時研究使用VPN上網，希望可以「翻牆」繼續使用。



社交平台X的著名美國新聞消息帳戶RAWSALERTS指，TikTok及相關應用程式在美國被禁及暫停使用後，Google搜尋器的紀錄顯示，美國用戶搜尋VPN的情況明顯急升，反映他們希望用盡一切方式，繼續在TikTok上活躍。

不過很多網民留言，稱試過使用VPN，但都無法成功「翻牆」。雖然有理性的網民認為「大家終於有實際的事情可以做」，更有人取笑他們「寧願入獄都要看這些短片」，惟網上似乎一片哀鴻遍野。

有網民稱，等待特朗普（Donald Trump，又譯川普）20日再次就職後，對方可以出手解救。而在TikTok無法在美國使用後，用戶在開啟時就會出現一個通知，稱美國法例生效後，TikTok已無法在美國使用，但幸好再度上台在即的特朗普已表明重返白宮後會與公司合作尋找恢復方案，所以敬請大家期待。

RAWSALERTS亦指，美國多個911報案中心接獲不少兒童和青年致電，表達對TikTok的愛護，可見他們「中毒」甚深。