伊朗公開新秘密海軍導彈地下基地　應對以色列潛在威脅 ｜有片

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任在即，伊朗週六（1月18日）在海灣地區一個未公開的地點，為一個位於地下500米深的秘密海軍導彈基地揭幕。該基地揭幕之際，外界普遍預期伊朗與華盛頓的緊張關係將會升溫。



伊朗國家電視台播放伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）在軍事演習期間訪問秘密基地的畫面。他說，這是為能夠發射遠程導彈和進行遠距離戰鬥的船隻而建造的幾個地下基地之一。

伊朗領導人擔心特朗普上台後可能會授權以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu）襲擊伊朗核設施，同時透過「極限施壓」政策加強美國對伊朗石油工業的制裁。

德黑蘭方面在本月初開始為期兩個月的軍事演習，其中包括革命衛隊為保護在納坦茲（Natanz）的核設施免遭導彈和無人機模擬攻擊的作戰演習。伊朗在過去曾公布過幾座地下「飛彈城」，並稱其彈道導彈是對美國和以色列的重要威懾和報復力量。