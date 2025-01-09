遭伊朗拘留意大利記者獲釋回國　梅洛尼羅馬親自迎接

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的辦公室星期三（1月8日）說，意大利記者薩拉（Cecilia Sala）已從伊朗拘留所獲釋並乘飛機回國。



路透社報導，持有普通記者簽證，29歲的薩拉於去年12月19日在德黑蘭被拘留，並被單獨監禁在伊朗首都臭名昭著的埃文監獄。

薩拉被捕三天前，伊朗商人阿貝迪尼因涉嫌提供無人機零件而在米蘭被捕。華盛頓稱這些零件用於去年的襲擊，襲擊導致三名駐約旦美國士兵喪生。伊朗否認參與襲擊。

意大利的聲明稱，薩拉獲釋得益於外交和情報管道的密集工作。聲明中沒有提到阿貝迪尼案。一名知情人士說，阿貝迪尼仍被關押在米蘭監獄。

2024年9月23日，美國紐約，圖為意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出席聯合國會議。（Reuters）

梅洛尼說：「我要向所有幫助塞西莉亞回國的人表示感謝。」梅洛尼預計在薩拉星期三晚上抵達羅馬時親自前去迎接。

薩拉為意大利媒體《頁報》（Il Foglio）和播客公司Chora Media工作。她的迅速獲釋代表着梅洛尼的外交勝利，她曾擔心此案可能會拖延數周。

近年來，伊朗安全部隊逮捕了數十名外國人和雙重國籍者，大多以間諜和安全罪名進行指控。人權組織指責伊朗試圖通過此類逮捕來迫使其他國家做出讓步。伊朗對此予以否認。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

