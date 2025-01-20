米芝蓮3星「無辜變2星」惹爭議　法國名廚禁神秘客再上門評分

對許多廚師和餐廳而言，入選《米芝蓮（另譯米其林）指南》（MICHELIN Guide）是1大殊榮，但法國75歲廚師維拉特（Marc Veyrat）在餐廳門外貼出告示，禁止米芝蓮「秘密客」進入，他不願再「被打分數」。



據美媒報道，維拉特和《米芝蓮》的「戰火」來自2019年1場爭議，當時評審員認為，維拉特的餐廳在梳乎厘（又譯舒芙蕾）中使用的是英國車打芝士（Cheddar），並非餐廳宣稱的法國在地芝士。

維拉特表示，他們所用的是在地芝士，像是勒布洛雄芝士（Reblochon ）、波福芝士（Beaufort），該款梳乎厘另外添加了番紅花，是評審員因此搞錯梳乎厘顏色和味道。

其餐廳曾奪米芝蓮3星的法國名廚維拉特（IG@marc_veyrat）

其餐廳曾奪米芝蓮3星的法國名廚維拉特（IG@marc_veyrat）

其餐廳曾奪米芝蓮3星的法國名廚維拉特（IG@marc_veyrat）

餐廳「森林之家」開在法國阿爾卑斯山 深受富豪喜愛 點圖放大瀏覽更多維拉特在IG分享的照片：

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但維拉特的解釋並未說服《米芝蓮》，他的餐廳評等從3星被降為2星。憤怒的維拉特將《米芝蓮》告上法院，同時要求對方將他的餐廳從指南除名，並象徵性賠付1歐元（約8港元），彌補他被降級的情緒低潮，還要說明降星級的原因。

最終維拉特在這場「梳乎厘之爭」敗訴，他認為評審員「不稱職且無能」，也是從此開始，維拉特不准《米芝蓮指南》評審員再登門，甚至在餐廳門口貼出告示。維拉特說：

我今年75歲了，不想再參加「考試」還要被打分數。

維拉特的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）開在法國阿爾卑斯山村莊拉克斯菲（La Croix Fry），該餐廳現已交由維拉特的女兒接管，並改名為「父親的小村莊」（Le Hameau de mon Père），以紀念父親。

而維拉特自己則是去了法國東南部阿爾卑斯山白朗峰，在滑雪勝地梅傑夫（Megève）開設與他同名的「維拉餐廳」（Le Restaurant Marc Veyrat ）每人用餐費用450歐元（約3607港元），每年有許多富豪喜歡到梅傑夫享受低調假期。

維拉特說，他開新餐廳是因為懷念在餐廳工作的日子，「接待賓客」是他重回工作的動力。

雖然《米芝蓮指南》在法國美食界有著不可小覷的影響力，可是除了維拉特，韓國廚師魚允權（Eo Yun-gwon，譯音）、法國廚師布拉斯（Sébastien Bras）、主廚梅納傑（ Frédéric Ménager ）先前也都陸續抗議，要求《米芝蓮指南》將他們的餐廳除名，梅納傑認為：

唯一重要的星等，是顧客用餐後的評價，還有他們對美食體驗的着迷程度。

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