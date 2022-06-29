LV路易威登首間餐廳開張　米芝蓮名廚Mory Sacko主理　午餐€65起

路易威登（Louis Vuitton，LV）與法國美食界其中一位最耀眼的新星合作，在白色1921酒店（White 1921 Hotel）讓賓客們能夠享受到無與倫比的美食體驗。



法國蔚藍海岸上極具傳奇色彩的世界級旅遊名勝聖托佩（Saint-Tropez），在今年夏天迎來了全新景點：路易威登的首間餐廳Restaurant Mory Sacko at Louis Vuitton，交由巴黎 MoSuke 餐廳的負責人，同時也是米芝蓮星級廚師Mory Sacko打理。

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Mory Sacko 秉持路易威登所珍視的旅行精神，在這間充滿活力又極具現代風情的餐廳裡，一手規劃了各種藝術裝飾。在羅列全球美饌的菜單上，非洲與日本的影響力與法國美食的精髓相互交融，同時展現一絲不苟的精確度。主廚 Mory Sacko 與路易威登合作，在位於 Varois 村熱鬧非凡的競技場廣場（Place des lices）上的白色1921酒店，開設了一家季節性餐廳。這處位於海濱，散發出典雅氣息的酒店猶如一處避風港，讓人能夠遠離夏季喧鬧的人群。

主廚 Mory Sacko 將 Mory Sacko at Louis Vuitton 餐廳這處讓人沉靜身心的綠洲，打造成散發出頹廢又精緻氛圍的環境，放眼盡是新奇，又如同身處遠方。聖托佩這處最為舒適怡人的露台，首次能夠同時體驗到絕佳設計品味與現代美食精神。在普羅旺斯的陽光下，從午餐到晚餐，約可接待四十位賓客。路易威登運用品牌的設計密碼，與主廚 Mory Sacko 精心設計餐廳裡的裝潢。精緻的 Moongate 本身就是一件藝術精品，這件作品背後，石灰華、木材、繩索和藤條奠定了餐廳內的設計基調，裝飾著 Monogram 圖案的鮮花及特別重新設計的 Objets Nomades 家具。

與主廚 Mory Sacko 共同設計的店內裝潢，融合了寧靜感、新鮮空氣和清透的光線，讓人重溫美妙的地中海度假時光。

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主廚 Mory Sacko 以旅行為靈感，結合當地食材與來自遠方他鄉的靈感，製作各式美饌佳餚。這位年輕的廚師以在日本的火車站及火車上販售的火車便當，作為設計午餐的主題。廚師發揮創意，在特別訂製的木製托盤上及玻璃容器中呈現夏日風味，並且飾以永生花和樹葉。

晚餐仍能品嘗到來自各地的風味，各式開胃小菜和傳統上菜服務任君選擇。加入味噌的美乃滋醬、素食茄子玉米餅、精心挑選的烤鰤魚、小龍蝦、上等牛排、盛放在陶盤上滋味濃郁的塔吉鍋料理、生茴香芒果沙拉、用煙燻辣椒粉調味的大蕉…在聖托佩的 Mory Sacko at Louis Vuitton 餐廳中，使用當地食材及大量蔬果所烹調出的美食，讓人猶如置身遙遠國度，享受純正又簡約的風味。

Mory Sacko at Louis Vuitton 餐廳地址為 Place des Lices, 83990 Saint-Tropez，開幕日為6月17日週五。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：路易威登首間餐廳開張 攜手米其林主廚打造全新美食饗宴】