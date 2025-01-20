尹錫悅為戒嚴辯護　稱反對派「想把韓國變成中國和朝鮮殖民地」

韓國憲法法院1月16日舉行尹錫悅彈劾案庭審的第2次辯論，但當事人因被拘留並未出席，只有辯護律師到場。尹錫悅方面在15日提交的約60頁辯解文件中主張，戒嚴原因是「國會議員選舉舞弊，背後有中國和朝鮮介入」，更以選舉委員會系統密碼與中國政務服務熱線電話號碼相同作為理由，此說法遭批評是欠缺證據、不負責任。



綜合韓國媒體報道，尹錫悅在文件中談到韓國民主黨和韓國工會聯合會（KCTU）時，尹錫悅在回應中寫道：「很明顯，他們將動員大量群眾，透過系統性和挑釁性的煽動來引發反政府鬥爭。 」「這（戒嚴）只是為了防止安全事故或因激動的人群造成流血事件。」

尹錫悅寫道：「他們是反民主和反民族的團夥，他們毫不猶豫地拒絕選舉以接管議會權力，他們想把韓國變成中國和朝鮮的殖民地，並得到中國金融力量的支持。」但並未提供相關證據。

2025年1月15日，韓國首爾，圖為尹錫悅被捕後來到公調處接受調查。（Reuters）

《韓民族日報》指，尹錫悅代表律師用30分鐘闡述對選舉舞弊展開調查的必要，他表示「法官們應該關心的部分是，非法選舉其實與中國有很大關係」，並表示將向法庭提交相關證據。

報道續指，尹錫悅方面以韓國中央選舉管理委員會（NEC）的電腦系統密碼為12345，這與中國政務服務便民熱線號碼相同等為依據，主張「選舉舞弊背後有中國介入」。

此說法遭到NEC否認，他們承認確實存在密碼太弱的問題，但已經修改並加強防火牆。並補充：「過去，除了正常選票之外，在一些國家沒有發現虛假選票。」

中韓關係：2024年5月26日星期日，韓國總統尹錫悅（右）在韓國首爾總統府會見中國總理李強。（Ahn Young-joon/Pool via REUTERS）

無黨派的韓國總統領導力研究所（Institute for Presidential Leadership）所長崔真（Cho Jin）批評尹錫悅的說法不負責任，在沒有證據的情況下煽動「中國干預選舉」的說法：「總統應該避免發表可能引發國際爭端的言論，即使只是針對國內受眾。」