韓國公調處嘗試強制問話失敗　律師：尹錫悅21日親自就彈劾案出庭

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）1月20日表示，由於已被捕的總統尹錫悅兩次拒絕接受調查，公調處20日曾嘗試對其強制傳訊問話，但對方仍拒絕配合，未能成功。另外，尹錫悅預定21日下午2時，出席在憲法法院舉行的彈劾案庭審。



2025年1月18日，韓國首爾，圖為據信載有總統尹錫悅的車隊抵達拘留中心。（Reuters）

韓聯社報道，考慮到尹錫悅被羈押期限截至1月28日，公調處決定對其進行強制傳訊問話。20日下午，檢察官和偵查人員前往首爾看守所，試圖對尹錫悅開展調查，但尹錫悅拒絕配合。

公調處等人員在等待約6小時後，於晚上9時許撤離。但公調處表示，仍計劃再次透過強制傳訊問話等刑事程式，對尹錫悅進行查問。

圖為2025年1月7日，韓國首爾，支持總統尹錫悅的示威者在總統官邸附近集會。（Reuters）

警方負責調查戒嚴風波的特別偵查組，20日也曾再次嘗試查抄位於首爾三清洞的總統安全屋和警衛處，但遭到阻攔，雙方對峙3個多小時後無果。

另外，尹錫悅的辯護律師尹甲根20日表示，尹錫悅21日將親自出席憲法裁判所（憲法法院）對其彈劾案的庭審。這將是韓國首次有總統親自出席彈劾庭審，前總統盧武鉉、朴槿惠均未出席。