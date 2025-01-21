特朗普稱將從中國手中收回巴拿馬運河　巴拿馬總統這樣說

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（20日）就任並發表就職演說，期間稱要從中國手中收回巴拿馬運河。對此，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）表示，巴拿馬運河現在屬於巴拿馬，並將繼續為巴拿馬所有。



穆利諾稱，巴拿馬運河的管理權將繼續由巴拿馬掌控，並保持永久中立。

特朗普就職典禮在首都華盛頓的國會山莊圓形大廳舉行，周一中午12時左右正式宣誓就職，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、拜登（Joe Biden）夫婦、多位美國前總統等都會出席典禮。

會出席特朗普就職禮的外國政界人士包括中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正、意大利總理梅洛尼、阿根廷總統米萊、日本外相岩屋毅、印度外交部長蘇傑生、澳洲外長黃英賢、厄瓜多爾總統諾博亞、英國改革黨領袖法拉奇、德國選擇黨聯合領導人克魯帕拉、德國保守派聯盟黨的外交政策發言人哈特、柏林駐美國特使米凱利斯、法國駐華盛頓大使比利。

會出席特朗普就職禮的業界人士全球首富馬斯克、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、蘋果公司（Apple Inc.，AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、Alphabet與谷歌（Google）CEO桑達爾·皮查伊、TikTok行政總裁周受資、法國億萬富翁兼科技企業家澤維爾·尼爾（Xavier Niel）。