班農警告烏克蘭或成「特朗普版越南」　促盡快結束俄烏戰爭

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）在接受政治新聞網站POLITICO採訪時警告，特朗普有可能無法與烏克蘭徹底劃清界線，並可能被更深地卷入普京 (Vladimir Putin) 的戰爭，就像前總統尼克遜（Richard Nixon）從越南撤軍時一樣。



美國政治新聞網站Politico報道，班農主張終止美國對基輔的重要軍事援助，但他擔心前老闆會掉進由美國國防工業、歐洲人甚至班農自己的一些朋友設下的陷阱。班農表示，包括特朗普提名的俄烏特使、退役將軍凱洛格（Keith Kellogg）等人都被誤導了。

2024年7月1日，美國前總統特朗普的前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）因藐視國會罪到監獄報到。（Reuters）

「如果我們不小心，它會變成特朗普的越南。就像尼克遜最終為越戰負責，這成了他的戰爭，而不是詹森（Lyndon Johnson）的戰爭。」（編按：詹森為尼克遜之後的下一任總統）

凱洛格認為，任何俄烏停戰協議都必須包括對烏克蘭的穩固安全保證，以確保俄方不會再次入侵。他曾談論維持美國的軍事援助，以向莫斯科施壓，促使其同意一項像樣的協議。

2025年1月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在就職前夕勝利集會中發表講話。（Reuters）

在班農看來，拖延只會增加風險，讓美國最終深陷一場難以獲勝、還不符合美國國家利益的戰爭。報道指，班農在幕後極力游說，試圖讓特朗普在20日的就職演說中宣布他會馬上結束這場戰爭。

他認為特朗普應該讓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）清楚的意識到：「鎮上來了一位新警長，我們會達成協議，而且會很快達成」。