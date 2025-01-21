特朗普將就驅逐移民宣布緊急狀態　尋庇者預約入境程式已關停

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就職，宣布就美墨邊境的非法移民問題為國家緊急狀態，派遣軍隊前往邊境，並加強對犯罪分子的驅逐力度。 特朗普在就職演講中表示：「所有非法入境行為將立即停止，我們將開始將數以百萬計的外國犯罪分子，遣返回他們來自的地方。」就職典禮後不久，邊境當局表示，已經關閉供尋求庇護者預約入境的「CBP One」程式。



圖為2025年1月20日，新任總統特朗普（Donald Trump）離開國會山莊。（Reuters）

特朗普表示，他將援引1798年的戰時法律《外國敵人法》（Alien Enemies Act），針對美國境內的外國黑幫成員，該法律最後一次被使用是在第二次世界大戰期間，當時用於將日本、德國和意大利血統的外國人關進拘留營。他還表示，將把部份犯罪集團指定為外國恐怖組織。

就職典禮後不久，美國邊境當局表示，已經關閉離任總統拜登（Joe Biden）任內的「CBP One」程式。該程式容許尋求庇護的外國人進行預約，以合法進入美國。截至1月7日，每天約有28萬人登入該應用程式預約。

據美國海關與邊境保護局（CBP）稱，現有預約亦已被取消。在墨西哥幾個邊境城市，移民在特朗普上任後不久，就發現拜登的CBP One應用程式上的預約被取消。

圖為2025年1月20日，墨西哥邊境城市蒂華納（Tijuana）等待入境美國的移民，透過手機收看新任總統特朗普（Donald Trump）就職。（Reuters）

將恢復「留在墨西哥」計劃

特朗普在就職演講中表示，其最大的責任是保衛國家免受威脅和入侵。他表示，將恢復第一任期內的「留在墨西哥」（Remain in Mexico）計劃。該計劃將尋求庇護者，送到墨西哥等待美國審批結果。

美國公民自由聯盟（ACLU）等組織，已準備就特朗普的移民政策提起訴訟。

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在20日的例行新聞發布會上呼籲大家冷靜，稱墨西哥政府必須了解特朗普行動的細節，才能做出回應。