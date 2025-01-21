特朗普終止多元性別：聯邦政府只承認男性和女性

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就職時在就職講話中宣布，將終止多元性別，即日起聯邦政府的政策，將只有兩種不容更改得性別：男性和女性，他將就此簽署行政命令，並將審查及終止聯邦政府現有的多元、平等及包容（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）項目。



圖為2025年1月20日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）宣誓就職後，在國會大樓的總統室（President’sRoom）參加簽字儀式。（Reuters）

影響護照等文件 聯邦監獄等場所以兩性為原則

特朗普在就職演說中表示，他會在本星期內，終止聯邦政府試圖將種族和性別問題，融入公共和私人生活各個方面的政策。 「我們將建立一個不分膚色、擇優錄取的社會。從今天起，美國政府的官方政策將是：只有兩種性別，即男性和女性。」

根據該命令，監獄及為移民、強姦受害人而設的庇護場所，將根據此標準進行性別區分。該命令將影響包括護照在內的聯邦文件，也將阻止在聯邦政府機構和工作場所，使用與跨性別者相符的稱呼。

此外，在新的行政命令下，聯邦公帑將不再資助「變性服務」，包括聯邦監獄囚犯在聯邦資助下，接受性別確認治療。

圖為2025年1月20日，新任總統特朗普（Donald Trump）離開國會山莊。（Reuters）

限制跨性別者權利 審查現有多元政策項目

聯邦資金將不會用於宣傳「性別意識形態」（gender ideology）。路透社稱，保守派團體經常使用這個術語，來形容宣揚「非傳統性別」觀點的意識形態，也被部份組織視為反 LGBTQ象徵。

特朗普政府也計劃根據2020年聯邦最高法院Bostock v Clayton County一案裁決，限制跨性別者權利。在19日的勝利集會上，特朗普預告將採取行動「禁止所有（天生）男性參與女子運動」。

此外，針對卸任總統拜登（Joe Biden）任內的多元政策，則被川普政府視為「歧視性項目」，新政府將予以審查並可能終止。