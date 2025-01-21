特朗普就職｜邱吉爾像重現橢圓形辦公室　專屬「可樂掣」回歸白宮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就職，正式第二度入主白宮。美媒《華盛頓郵報》在他就職後數小時後，獲一名特朗普的助手允許參觀已重新裝潢的橢圓形辦公室，其中引人注目的是，4年前被前總統拜登（Joe Biden）移除的「可樂掣」、及邱吉爾半身像也一同回歸了白宮。



傳統上，在就職日儀式舉行期間，橢圓形辦公室會根據即將上任的總統喜好進行重新裝修。 而當《華盛頓郵報》記者進入辦公室時，就發現隱藏在木盒內、著名的紅色「可樂掣」已重返白宮。

圖中左下角可以看到裝有「可樂掣」的木盒：

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

「可樂掣」在特朗普首個任期時已存在，當時有人揣測是用來發動核攻擊。直到有記者於2017年到辦公室採訪特朗普時，期間後者按下按鈕後，隨即有人用銀盤送遞他最愛的健怡可樂（Diet Coke），外界才發現該按鈕的作用。

另外，4年前被拜登取代的邱吉爾半身像才完好無缺地重返辦公室，被安置在壁爐旁的桌子上，與特朗普首個任期時放置的位置相同。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月20日宣誓就職，美媒《華盛頓郵報》獲一名特朗普的助手允許參觀已重新裝潢的橢圓形辦公室，發現邱吉爾半身像也一同回歸了白宮。圖為邱吉爾半身像。（X@sentdefender）

橢圓形辦公室的整體裝飾也有所改變，包括壁爐上放置了新的銀鷹雕像，藍色地毯被更換成中性色地毯；而咖啡桌上的物品，也從拜登放置的曲奇餅，變成一束鮮花和一個印有「特朗普」字樣的方形金色鎮紙。